POL-PDLD: Germersheim: Fahrrad am Bahnhof in Germersheim entwendet - Eigentümer gesucht

Germersheim (ots) - Ein bereits am Samstag, den 30.09.2017, in Germersheim am Bahnhof entwendetes Fahrrad sucht bisher vergeblich nach seinem Eigentümer. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizei in Germersheim unter Telefonnummer 07274-9580 oder per Email pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274-958-110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



