POL-PDLD: Germersheim: Kinder beschädigen Scheiben an der Bahnhaltestelle Nolte-Süd

Germersheim (ots) - Bereits am Samstagmittag, gegen 14 Uhr, wurden die Scheiben der Bahnhaltestelle Nolte-Süd durch derzeit noch unbekannte Kinder mit Steinen eingeworfen. Eine 13-jährige Zeugin meldete im Nachgang, dass sie die Kinder dabei beobachten konnten, wie diese mit Steinen des Gleisbettes gegen die Scheiben der Haltestelle warfen bis diese zu Bruch gingen. Im Anschluss begannen die unbekannten Kinder mit den Scherben zu werfen. Hierbei wurde die 13-Jährige von einer Glasscherbe getroffen, blieb jedoch unverletzt. Die unbekannten Kinder werden als etwa 12-13 Jahre alt beschrieben. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Germersheim zu melden (Telefonnummer 07274-9580 oder per Email an pigermersheim@polizei.rlp.de).

