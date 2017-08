POL-PDLD: Minderslachen - Leichtverletzt nach Auffahrunfall

Minderslachen (ots) - Minderslachen; Am 08.08.2017 befuhr um 06:49 Uhr ein PKW Fahrer die L548 von Winden in Richtung Kandel. An der Einmündung in Kandel-Minderslachen bremste ein davor fahrendes Fahrzeug an der Haltelinie ab. Der 32-jährige PKW Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurde der 60-jährige PKW Fahrer im Vorderfahrzeug leicht verletzt

