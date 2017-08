POL-PDLD: Neuburg - Fahrradfahrer erleidet schwere Verletzungen

Neuburg (ots) - Neuburg; Am 08.08.2017 befuhr um 12:00 Uhr ein 50-jähriger Fahrradfahrer den Radweg in Richtung Rheinfähre. Ohne Fremdeinwirkung stürzte der Radfahrer und schlug mit dem unbehelmten Kopf auf den Boden auf. Aufgrund seiner Verletzungen musste der Fahrer durch den verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer erlitt mehrere Frakturen und Prellungen.

