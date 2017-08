POL-PDLD: In Nagelbrett getreten

Lingenfeld (ots) - Am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr trat eine 58 jährige Spaziergängerin im Bereich des Druslach Sees in Lingenfeld in ein verstecktes Nagelbrett und erlitt hierdurch eine Fußverletzung. Da sich in dem Bereich vier Kinder aufgehalten hatten, welche sich unmittelbar nach dem Vorfall mit dem Rad von der Örtlichkeit entfernten, besteht der Verdacht, dass diese mit der Tat im Zusammenhang stehen. Die Kinder wurden von der Spaziergängerin auf zirka 8 bis 10 Jahre alt geschätzt. Weiterhin trug die Frau Sandalen und begab sich anschließend zur ambulanten Behandlung ein nahegelegenes Krankenhaus.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

