POL-PDLD: Trickdiebe unterwegs

Edenkoben (ots) - Am Montagvormittag erschienen bei einer älteren Dame in der Friedrich-Andrae-Straße zwei südländisch aussehende Männer, die sich unter dem Vorwand den Sohn der Dame zu kennen, Zugang zu der Wohnung erschlichen. Zunächst verwickelten die Männer die Frau in ein Gespräch und ließen sich von ihr Kaffee kochen. Nachdem die Männer gegangen waren, bemerkte die Geschädigte das Fehlen diverser Schmuckstücke im Wert von ca. 500 EUR. Die Täter werden wie folgt beschrieben: südländische Erscheinung, beide etwa 45 Jahre alt, beide etwa 1,70 m - 1,75 m groß, einer korpulent. Hinweise bitte an die PI Edenkoben 06323/9550

