POL-PDLD: Kennzeichen gestohlen

Edenkoben (ots) - Im Zeitraum vom zurückliegenden Donnerstag bis Montagmorgen wurden im Industriegebiet in Edenkoben von einem VW Golf beide Kennzeichen SÜW-MK 121 sowie in der Nonnenstraße das hintere Kennzeichen M-AX 2536 von einem Seat Alhambra gestohlen. Hinweise bitte an die PI Edenkoben, 06323/9550

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell