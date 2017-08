POL-PDLD: Zuerst Pkw-Dach beschädigt, dann Zeugin geschlagen

Landau-Nußdorf (ots) - 05./06. August 2017 In der Nacht von Samstag auf Sonntag entdeckte eine 23 jährige Frau zwei Jugendliche auf dem Dach eines weißen Pkw Nissan sitzen. Der Pkw war in der Bauerngasse geparkt. Die couragierte Frau scheuchte die beiden Übeltäter vom Dach. Einer der Jugendlichen ging auf die Frau zu und schlug mit der Faust auf die Nase der Frau. Vermutlich mit einer Nasenbeinfraktur kam die Frau ins Krankenhaus. Am Dach des Pkw war eine Delle sichtbar. Der Schaden beträgt rund 3.000 Euro. In beiden Fällen hat die Polizei eine Anzeige aufgenommen und ermittelt gegen die beiden Unbekannten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell