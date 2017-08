POL-PDLD: Vergaserbrand am Motorrad löst Feuerwehreinsatz aus

Landau-Nußdorf (ots) - 07. August 2017, 21.15 Uhr Ein 57-jähriger Mann führte am Montagabend an seinem Motorrad in der Gartenstraße Reparaturarbeiten am defekten Vergaser aus. Ein überspringender Funke brachte den Vergaser zum Brennen. Das Feuer griff auf den Tank über. Geistesgegenwärtig konnte der Motorradbesitzer den Tank abreisen und in den Hof des Anwesens werfen. Trotz sofort eingeleiteter Löschungsversuche kam es zu einer Verpuffung, wodurch eine Hecke am Wohnanwesen in Brand geriet und die Außenfassade verschmutzte. Die Feuerwehr musste gerufen werden, um den Brand zu löschen. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Die Feuerwehr war mit 2 Fahrzeugen und 11 Mann im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell