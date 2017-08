POL-PDLD: Glück im Unglück- abgestürzter Paragleiter am Adelsberg

Annweiler (ots) - Glück im Unglück hatte ein 48- jähriger Paragleiter aus dem Raum Ludwigshafen, als er mit seinem Gleitschirm gegen 15.35 Uhr, in eine prekäre Lage über der Ortschaft Annweiler kam. Durch die fehlende Thermik, falsche Winde sowie Unerfahrenheit blieb der Mann am Adelsberg, Gemarkung Annweiler, in 20 Meter Höhe in einer Baumkrone mit seinem Schirm hängen. Er konnte nach etwa 60 Minuten durch die Höhenrettung der Feuerwehr, aus seiner hilflosen Lage befreit werden. Zum Glück blieb der Mann unverletzt. Am Schirm entstand ebenfalls kein Schaden.

