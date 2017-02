POL-PDLD: Einbruch in ASV Sportheim

Eschbach (ots) - 02./03. Februar 2017 Unbekannte Täter suchten in der Nacht zum Freitag das Sportheim in Eschbach auf. Über ein aufgehebeltes Fenster auf der Rückseite des Vereinsheimes drangen sie ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Sie versuchten auch die Brandschutztür zum Kellerraum aufzuhebeln, was jedoch misslang. Entwendet wurde lediglich ein kleiner Münzgeldbetrag aus der Jugendkasse. Der angerichtete Schaden steht in keinem Verhältnis zum Diebesgut und beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen in der Nacht nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell