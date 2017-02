POL-PDLD: Betrüger mit falscher Telefonnummer

Wörth (ots) - Wörth; Erneut kam es zum Auftreten von falschen Polizei- und Kriminalpolizeibeamten am Telefon. In den Gesprächen versuchen die Täter Informationen über Wertgegenstände in den Wohnungen zu erlangen. Auffällig ist, dass die Täter meist mit einer gefälschten Rufnummer anrufen. Diese Rufnummer setzt sich aus einer beliebigen Vorwahl und dann der Nummer 110 zusammen. (Bsp. 07271-110).

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell