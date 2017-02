POL-PDLD: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gommersheim (ots) - Am 03.02.2017, gegen 03:40 Uhr, befuhr ein 32jähriger mit seinem Roller die Hauptstraße in Gommersheim in Richtung Schwegenheim mit einer Geschwindigkeit von ca. 60-70 km/h. Bei einer Verkehrskontrolle händigte er lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung aus. Eine Fahrerlaubnis besitzt er nicht. Er muss sich nun wegen Verstoßes gegen § 21 StVG - Fahren ohne Fahrerlaubnis - strafrechtlich verantworten. Zudem dürfte die Betriebserlaubnis seines Rollers erloschen sein, da die Fahrzeugart geändert worden ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell