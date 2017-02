POL-PDLD: Fahrzeug und Beschilderung beschädigt

Bad Bergzabern (ots) - Am 31.01.2017, zwischen 18.20-18.30 Uhr, wurde durch einen 32 Jahre alten Mann im Bereich des Kreisels am Bahnhof Werbetafeln um gedrückt. Weiterhin trat der Mann an einem geparkten PKW den Außenspiegel ab. Durch Zeugen wurden alle Taten beobachtet. Der wohl bekannte Täter konnte noch im Tatortbereich festgenommen werden. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Der Sachschaden beläuft sich auf 400.- EUR.

