POL-PDLD: Buchstabendiebstahl

Landau (ots) - 31. Januar 2017, 09.30 Uhr Der Besitzer des Goldschmiedeladens am Obertorplatz stellte am Dienstagmorgen fest, dass der mit Blattgold verzierte Metallbuchstabe "G" seines Geschäftes an der Fassade über dem Eingang gestohlen wurde. Der Buchstabe wurde in Handarbeit gefertigt und hat einen Wert von 200 Euro. Der Diebstahl kann bereits am vergangenen Wochenende verübt worden sein. Hinweise über den Verbleib des Buchstabens nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 entgegen.

