POL-PDLD: Nichts gehört, Teil 2

Landau (ots) - 30. Januar 2017, 19.35 Uhr Ein 21 jähriger Student machte sich Sorgen um seine gleichaltrige Kommilitonin. Sie sei einer wichtigen Prüfung ohne Entschuldigung ferngeblieben. Seit der letzten Woche würde auch kein Kontakt mehr zu der jungen Frau bestehen. Weder auf Anrufe noch Emails würde sie sich melden, was für die als zuverlässige geltende Studentin nicht normal sei. Die Wohnanschrift der Frau, das Studentenwohnheim in der Godramsteiner Straße wurde aufgesucht. Auf Klingeln und Klopfen wurde nicht geöffnet. Mit Hilfe des Hausmeisters konnte die Studentenwohnung betreten werden um Nachzuschauen ob sich die Frau in hilfloser Lage befand. Die Studentin konnte wohlbehalten angetroffen werden. Sie hatte das Klingeln überhört. Eine Gefährdungslage bestand nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell