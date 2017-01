POL-PDLD: Taschendiebstahl im Elektro-Fachmarkt

Landau (ots) - 30. Januar 2017, 10.20 Uhr Ein 57 jähriger Landauer beanzeigte den Diebstahl seines Geldbeutels. Er hatte am Montagmorgen einen Elektro-Fachmarkt aufgesucht. Dabei wurde ihm aus der Jackentasche der braune Geldbeutel mit Scheckkarte, verschiedenen Ausweispapieren und einem größerer Geldbetrag gestohlen. Der Geschädigte verdächtigt ein Pärchen, das sich in unmittelbarer Nähe zu ihm aufhielt. Der unbekannte Mann habe in angesprochen und war sehr nahe an ihn herangekommen. Das Pärchen, ein Mann und eine Frau waren zwischen 40 und 50 Jahre alt. Beide waren dunkel gekleidet und sprachen deutsch mit einem ausländischen Akzent. Die Frau hatte dunkle lockige Haare, der Mann kurze schwarze Haare und war von untersetzter Statur. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341- 2870 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell