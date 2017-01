POL-PDLD: Sachbeschädigung und Diebstahl im Kindergarten

Pleisweiler-Oberhofen (ots) - Im Zeitraum von Freitag bis Sonntag wurden auf dem umzäunten Spielplatz des Kindergartens Waldgeister in Pleisweiler-Oberhofen verschiedene Holzstühle durch Herumwerfen beschädigt. Außerdem wurde eine anthrazitfarbene Metallbank entwendet. Der Gesamtschaden dürfte einige hundert Euro betragen. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit einer Faschingsveranstaltung am Samstagabend. Hinweise auf die Täter sowie den Verbleib der Metallbank bitte an die PI Bad Bergzabern, Tel. 06343-9334-0.

