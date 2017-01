POL-PDLD: Spiegel an Auto abgetreten

Lustadt (ots) - Ein bislang unbekannter Mann trat am Samstag (28.01.17), gegen 23:45 Uhr, vermutlich den Außenspiegel eines in der Hohen Straße in Lustadt geparkten PKW ab. Die geschädigte Fahrzeughalterin hatte einen Mann auf der Straße fluchen gehört und aus dem Fenster geschaut. Sie sah einen Mann, der die Straße entlang schwankte. Den Schaden an ihrem PKW stellte sie erst am folgenden Morgen fest. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07274-958-0 oder per E-Mail unter www.pigermersheim@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pigermersheim@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell