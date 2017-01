POL-PDLD: Versuchter Wohnungseinbruch - Täter flüchtet

Lingenfeld (ots) - Die Bewohnerin eines Anwesens in der Lingenfelder Kirschenallee bemerkte am Sonntag (29.01.17), gegen 21:04 Uhr, eine männliche Person, die mit einer Taschenlampe in ihr Wohnzimmerfenster leuchtete. Beim Erkennen der Bewohnerin, ergriff der Mann die Flucht. In einem benachbarten Anwesen hat um diese Zeit der Hund angeschlagen. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 20-25 Jahre alt, ca. 165 cm groß und schmächtige Figur. Er war dunkel gekleidet und trug eine Baseball-Mütze, die er falsch herum getragen hatte. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl ein und bittet Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich gesehen haben, sich bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-958-0 oder per E-Mail unter www.pigermersheim@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell