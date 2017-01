POL-PDLD: Überfall in der Hauptstraße

Rohrbach (ots) - 30. Januar 2017, 00.30 Uhr Eine 53 jährige Frau aus Rohrbach war kurz nach Mitternacht auf dem Heimweg. Sie entschloss sich noch ihre Kontoauszüge aus der VR-Bank in der Hauptstraße zu holen. Als sie das Bankgebäude verlassen hatte, wurde sie von hinten durch zwei männliche Personen attackiert und an die Wand gedrückt. Einer der Männer rief "Geld her". Die Frau antwortete, dass sie nur Kontoauszüge geholt habe. Die Frau schrie laut um Hilfe. Daraufhin ergriffen die beiden Täter, beide schätzungsweise unter 20 Jahre alt, zu Fuß in Richtung Wüstgasse die Flucht. Beide Personen waren dunkel gekleidet und einer von ihnen trug eine Kapuzenjacke. Durch den Angriff wurde die Frau leicht an der Hand verletzt und sie klagte über Schmerzen im Rippenbereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell