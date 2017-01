POL-PDLD: Zu tief ins Glas geschaut

Landau (ots) - 28. Januar 2017, 11.45 Uhr Am Samstagmittag wurde eine schlafende Person in einem Auto bei laufendem Motor gemeldet. In der Industriestraße wurde ein 25 jährige Fahrer aus Mannheim in einem VW Golf angetroffen und geweckt. Der junge Mann gab an, dass er in der Nacht einiges getrunken habe und deshalb nicht nach Hause fahren wollte. Ein Atemalkoholtest ergab um die Mittagszeit noch 1,5 Promille. Aus diesem Grund wurden der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein vorbeugend sichergestellt um eine mögliche Trunkenheitsfahrt zu unterbinden. Der Fahrer konnte den Schlüssel und den Führerschein am Sonntag bei Nüchternheit bei der Polizei abholen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell