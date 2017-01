POL-PDLD: Fußgängerin angefahren

Bad Bergzabern (ots) - Am 28.01.2017, gg. 19:00 Uhr, befuhr ein 62-jähriger aus dem Kreis SÜW die Weinstraße in Bad Bergzabern in Richtung Kurtal. In Höhe der Shell-Tankstelle übersah er eine 66-jährige Frau, die die Weinstraße von links kommend überquerte. Aufgrund der niedrigen Geschwindigkeit des Unfallverursachers wurde die Frau vom Pkw nur umgestoßen und stürzte zu Boden. Sie klagte danach allerding über erhebliche Schmerzen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell