POL-PDLD: Unfall mit leichtverletzter Person

Silz (ots) - Am 27.01.2017, gg. 07:00 Uhr, befuhr ein 20-jähriger aus dem Kreis Südwestpfalz die L 493 von Vorderweidenthal in Richtung Silz. Im Verlauf einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Dort prallte er frontal gegen einen Baum. Der junge Mann wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt. An seinem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

