POL-PDLD: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten

Vorderweidenthal (ots) - Zwei leichtverletzte Personen und Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro war die Bilanz eines Unfalles an der Erlenbacher Kreuzung. Am 27.01.2017, gg. 13:25 Uhr, befuhr ein 77-jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim die L 490 von Vorderweidenthal in Richtung Erlenbach. An der Kreuzung B427 missachtete er das Stop-Schild und die Vorfahrt eines von rechts, aus Richtung Busenberg, kommenden 39-jährigen aus dem Kreis Südwestpfalz. Bei dem Zusammenprall wurde der Pkw des 77-jährigen herumgeschleudert und kam auf der rechten Seite auf der Fahrbahn zum Liegen. Der 77-Jährige und die 39-jährige Beifahrerin in dem aus Richtung Busenberg kommenden Pkw wurden leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell