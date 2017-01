POL-PDLD: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person B9, Jockgrim, 28.01.2017, 16:45 Uhr

Jockgrim (ots) - Zur genannten Zeit befuhr ein 34-jähriger aus dem Kreis Germersheim mit seinem Peugeot die B9 in Fahrtrichtung Germersheim. In Höhe Jockgrim war er laut eigenen Angaben von der Bedienung des Autoradios kurz abgelenkt und fuhr auf einen vorausfahrenden VW Scirocco auf. Anschließend kollidierte er mit der Mittelleitplanke. Der Fahrer des VW, ein 32-jähriger Mann aus dem Kreis Karlsruhe wurde dabei leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Landau gebracht. Der 2-jährige Sohn des VW-Fahrers blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, beide waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergung der Fahrzeuge musste die B9 in Fahrtrichtung Germersheim für ca. 30 Minuten komplett gesperrt werden. Anschließend kam es bis gegen 20:00 Uhr zu leichten Behinderungen aufgrund der Reinigungsarbeiten. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell