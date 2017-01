POL-PDLD: Rasenmäher aus Garage entwendet

Steinweiler (ots) - Steinweiler; In der Nacht vom 25. auf den 26.01.17 brachen unbekannte Täter in eine Garage des Sportvereines ein und entwendeten den fahrbaren Rasenmäher. Da die Batterie des Mähers entladen war, wurde von den Tätern diese zunächst überbrückt. Im Anschluss wurde das Gerät bis zu einem Wendeplatz gefahren und dort vermutlich in ein Fahrzeug verladen. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Wörth unter 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell