POL-PDLD: Kennzeichendiebstahl

Westheim (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (24/25.01.17) in der Schillerstraße in Westheim von einem roten Peugeot das vordere Kennzeichenschild GER-VL 187. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Kennzeichendiebstahls ein und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de .

