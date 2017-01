POL-PDLD: Platter Reifen nach Streit auf Penny-Markt-Parkplatz

Schwegenheim (ots) - Nach einem Disput um einen Parkplatz auf dem Penny-Markt-Parkplatz in Schwegenheim am Mittwoch, gegen18:50 Uhr, stellte eine 52-jährige nach Erledigung ihres Einkaufs fest, dass an ihrem PKW der rechte Vorderreifen platt war. Bei der polizeilichen Inaugenscheinnahme des Reifens wurde eine ca. 1 cm breite Einstichstelle festgestellt. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen ca. 25-jährigen Mann handeln, der mit einem dunklen VW-Golf unterwegs war. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell