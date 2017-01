POL-PDLD: Autofahrt endete in Untersuchungshaft

Bellheim (ots) - Am Montagnachmittag überprüften Beamte der Polizeiinspektion Germersheim einen Autofahrer bei einer Routinekontrolle in Bellheim. Sie stellten bei diesem drogentypische Ausfallerscheinungen fest, wonach ein Urintest erfolgte. Dessen Ergebnis ergab den Verdacht, dass der 52-jährige Fahrer Kokain konsumiert hatte. Aufgrund dessen wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Da weiterhin der Verdacht bestand, dass der Beschuldigte auch aktuell im Besitz von weiteren Drogen sein könnte, wurde zudem die Wohnung des Beschuldigten durchsucht. Dort fanden die Beamten knapp 70 Gramm Kokain sowie einen fünfstelligen Bargeldbetrag im unteren Bereich und eine scharfe Schusswaffe mit Munition. Daraufhin übernahm das Fachkommissariat der Kriminalinspektion Landau die weiteren Ermittlungen und Vernehmungen. Am Folgetag erließ der Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau Haftbefehl gegen den Beschuldigten wegen des Verdachts des Handels mit Kokain in nicht geringen Mengen mit Waffen und Verstoß gegen das Waffengesetz. Der Beschuldigte kam in Untersuchungshaft.

