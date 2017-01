POL-PDLD: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Lustadt (ots) - Der Polizei wurde am Dienstag (24.01.17), gegen 16:25 Uhr, der Brand eines Mehrfamilienhauses in der Unteren Hauptstraße in Lustadt gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeikräfte war die Feuerwehr schon vor Ort. Sie hatte die Quelle der Rauchentwicklung bereits ausfindig gemacht. In der Wohnung einer 76-jährigen Hausbewohnerin hatte ein am Herd befindlicher Topflappen Feuer gefangen und den Brandalarm ausgelöst. In der Wohnung kam es auch zu einer starken Rauchentwicklung. Die 76-jährige Wohnungsinhaberin wurde vorsorglich zur Untersuchung zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Die Feuerwehr war mit 12 Wehrleuten und zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell