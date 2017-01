POL-PDLD: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Germersheim (ots) - Der Polizei wurde am Dienstag, gegen 12:15 Uhr, gemeldet, dass auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Mainzer Straße ein Mann am Steuer eines Kleintransporters sitze und Alkohol trinken würde. Bei einer Überprüfung konnte die Polizei einen 34-jährigen Monteur feststellen, der bei einer dort ansässigen Firma arbeitet. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,58 Promille. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und an die Halterfirma des Transporters übergeben.

