POL-PDLD: Ohne Fahrerlaubnis bekifft unterwegs

Landau (ots) - 25. Januar 2017, 3 Uhr Die Fahrt war für einen 23 jährigen Landauer in der Nacht zum Mittwoch in der Breslauer Straße zu Ende. Er wurde dort in seinem Peugeot kontrolliert. Der Fahrer stand erkennbar unter Drogeneinfluss und räumte auch ein am Vorabend eine Nase Amphetamin gezogen zu haben. Er zeigte den Beamten seine polnische Fahrerlaubnis. Die Überprüfung ergab, dass der 23 jährige Fahrer nicht im Besitz einer deutschen Fahrerlaubnis ist und auch nicht das Recht hat von einer ausländischen Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen. Neben der Drogenfahrt muss er sich nun auch einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis stellen.

