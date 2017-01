POL-PDLD: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Pkw-Fahrern

Bild der beteiligen Fahrzeuge am Unfallort Bild-Infos Download

Annweiler / B 10 (ots) - Ein 27-jähriger Stuttgarter befuhr am 23.01.17, gegen 07.40 Uhr, mit einem VW Golf die Bundesstraße 10 von Annweiler kommend in Richtung Pirmasens. Kurz vor der Ausfahrt aus dem Staufertunnel kam er auf gerader Strecke, aus bislang ungeklärter Ursache, nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal gegen den ihm entgegenfahrenden Renault Kangoo eines 49-jährigen aus Hauenstein. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer so schwer verletzt, dass sie zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Der 27-jährige musste dort zur Beobachtung bleiben, der 49-jährige wurde nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von zusammen etwa 25.000 Euro. Der Staufertunnel war wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis 10.05 Uhr voll gesperrt. Die Umleitung des Verkehrs erfolgte durch Rinnthal und Sarnstall. Mit der Klärung der Unfallursache wurde ein Kfz-Sachverständiger beauftragt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell