POL-PDLD: Verkehrsunfall

Schweigen-Rechtenbach (ots) - Am Sonntag, 22.01.17 befuhren zwei PKW-Fahrer die Weinstraße in Schweigen-Rechtenbach aus Richtung Oberotterbach kommend. An der Einmündung zur Wiesenstraße reduzierte der vorne Fahrende seine Geschwindigkeit, um nach links abzubiegen. Durch die Sonne geblendet erkannte die Nachfolgende PKW-Fahrerin dies zu spät und fuhr auf. Der PKW des vorderen Verkehrsteilnehmers war nicht mehr fahrbereit. Schaden insgesamt ca. 9000 EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell