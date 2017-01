POL-PDLD: Annweiler: Samstag, 21.01.2017, 16:30 Uhr Zwei brennende PKW in Annweiler

Brennende PKW Autohof Bild-Infos Download

Landau (ots) - Am Samstag den 21.11.2017 gegen 16:30 Uhr melden mehrere Anrufer einen brennenden PKW in Annweiler. Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnten auf dem Firmengelände eines Autohandel in der Zweibrücker Straße zwei brennende PKW feststellen. Von einem Fremdverschulden ist nicht auszugehen, sehr wahrscheinlich entstand der Brand aufgrund eines technisches Defekts im Motorraum. Der Brand griff in der Folge auf ein daneben geparktes, zweites Fahrzeug über. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 2000.- EUR. Die beiden PKW waren nicht mehr zugelassen und standen wohl unmittelbar vor ihrer "letzten Reise" auf den Schrottplatz.

