POL-PDLD: Wohnungseinbruch mit Täterkontakt

Venningen (ots) - Am Freitag, den 20.01.17, gegen 14.15 Uhr hörten die 74 und 76 Jahre alten Hausbewohner bei ihrer Rückkehr Geräusche aus dem Schlafzimmer. Bei der Nachschau stellten sie einen Mann fest, der nach einem kurzen Wortwechsel fluchtartig aus dem Einfamilienhaus lief und über das verschlossene Tor sprang. Da er bei der Tatausführung gestört wurde, wurde vermutlich nichts entwendet.

Bei der Person soll es sich um einen Südosteuropäer gehandelt haben, der ohne erkennbaren Akzent sprach. Er trug eine blaue Baseballkappe und blaue Arbeitskleidung. Auffallend sei gewesen, dass die Person in der oberen Zahnreihe keine Schneidezähne mehr hatte.

Zeugen, die Hinweise auf diese Person bzw. andere verdächtige Personen und Fahrzeuge geben können, die sich im Bereich der Mühlstraße in Venningen aufgehalten haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Edenkoben, 06323-9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell