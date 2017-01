POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht in Edenkoben / Zeugenaufruf

Edenkoben (ots) - Am 18.01.2017 stellte gegen 13:00 Uhr eine 75-jährige Autofahrerin ihren VW Golf auf dem Schafsplatzparkplatz im Ortsbereich Edenkoben ab. Als sie gegen 14:30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie eine Beschädigung am PKW vorne links fest. Der Sachschaden liegt bei ca. 1000 Euro. Eine entsprechende Protokollaufnahme durch die Polizei Edenkoben ist erfolgt. Im Rahmen der Ermittlungen zum Unfallverursacher bittet die Polizeiinspektion Edenkoben um sachdienliche Hinweise. Diese Unfallzeugen können sich jederzeit unter der Rufnummer 06323-9550 oder per mail piedenkoben@polizei.rlp.de bei der Polizei Edenkoben melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell