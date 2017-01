POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Völkersweiler (ots) - Am Mittwoch, 18.01.17, stellte um 16.15 Uhr ein Verkehrsteilnehmer in Völkersweiler bei Rückkehr an seinen im Kastanienbusch geparkten Pkw Skoda fest, dass jemand gegen seinen Wagen gefahren und vom Unfallort abgehauen war. Das Auto war an der Fahrerseite beschädigt, der geschätzte Sachschaden beträgt ca. 800.-Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343-9334-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell