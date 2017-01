POL-PDLD: Geschädigte Gartenhausbesitzer gesucht

Kandel (ots) - In der Woche vor Weihnachten wurden in Kandel, westlich der Bienwaldhalle, zwischen Floß- und Dörniggraben, in dem Schrebergartengelände am Hubhofweg, mehrere Gartenhäuschen aufgebrochen. Das Sachgebiet Jugend der Polizei Wörth ermittelte die jugendlichen Täter und leitete mehrere Strafverfahren ein. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell