POL-PDLD: Trunkenheit im Verkehr

Roschbach (ots) - Ein Streit mit seiner Ehefrau wurde am Abend des 18.01.2017 einem 30jährigen zum Verhängnis. Nach diesem Streit in Bellheim setzte er sich nämlich unter Alkoholeinfluss, aber ohne Führerschein in seinen Pkw und fuhr nach Roschbach. Seine erzürnte Ehefrau teilte den Sachverhalt der Polizei mit, die den 30jährigen in Roschbach antraf und zu einem Atemalkoholtest bat. Dieser erbrachte um 19:11Uhr einen Wert von 1,53 Promille. Er wurde zu hiesiger Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er wird muss sich nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis stellen. Da es sich bei ihm um einen Wiederholungstäter handelt, wird nun geprüft, ob sein Pkw eingezogen werden kann, um weitere ähnlich gelagerte Delikte für die Zukunft zu verhindern.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell