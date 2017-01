POL-PDLD: Unfallflucht

Annweiler (ots) - Der Geschädigte hatte seinen Hyundai Santa Fe am 17.01.17 In den Bruchwiesen, auf einem Parkstreifen vor dem Anwesen des Queichtalnahverkehrs, ordnungsgemäß geparkt. Zwischen 06.00 und 17.00 Uhr stieß ein bisher unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Rangieren oder Rückwärtsfahren gegen den Hyundai. Der Verantwortliche entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund des Schadensbildes dürfte es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um eine Sattelzugmaschine oder einem Lkw handeln. Hinweise bitte an die Polizei Annweiler, Tel 06346-9646-19 oder pwannweiler@polizei.rlp.de

