POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Germersheim (ots) - Ein bislang unbekannter Täter versuchte am 16.01.17, gegen 06:00 Uhr, die Haustür eines Einfamilienhauses in der Reuß-Straße in Germersheim zu öffnen, indem er einen bislang unbekannten Gegenstand ins Schloss steckte und an der Tür hantierte. Als eine im Haus befindliche Bewohnerin das Licht einschaltete, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Einbruchdiebstahls ein und bittet Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich beobachtet haben, sich bei Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-958-0 oder unter der E-Maiadresse www.pigermersheim@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

