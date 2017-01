POL-PDLD: Reifenstecher

Annweiler (ots) - In der Nacht vom 14./15.01.17 wurden in der Gerber- und Korngasse an vier Fahrzeugen insgesamt 6 Reifen zerstochen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. An einem Volvo wurden beide Reifen auf der Fahrerseite, an einem VW Golf der Vorderreifen und an einem Opel Corsa der Hinterreifen der Fahrerseite beschädigt. An einem Roller, Speed Fighter 2, wurden beide Reifen zerstochen. Eine Anwohnerin hatte gegen 24 Uhr ein Geräusch wahrgenommen, welches mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte. Hinweise bitte an die Polizei Annweiler, Tel. 06346-9646-19 oder pwannweiler@polizei.rlp.de

