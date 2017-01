POL-PDLD: Fußgängerin auf Überweg angefahren

Landau (ots) - 11. Januar 2017, 17.55 Uhr Am Mittwochabend wollte eine 19 jährige Frau kurz vor 18 Uhr die Dammühlstraße in Höhe des Real-Getränkemarktes überqueren. Sie benutzte die dortige Fußgängerfurt. Als die Frau auf der Fahrbahn war kam von links aus Richtung Bahnhof ein Auto angefahren. Der Pkw-Fahrer bremste zu spät und berührte die Fußgängerin leicht in Hüfthöhe. Die junge Frau stützte sich auf der Motorhaube ab und zog sich dabei eine leichte Zerrung am Unterarm zu. Der Verursacher fuhr nach dem Unfall in Richtung Horstbrücke weiter. Aufgrund des Schockes konnte sich das Unfallopfer weder Kennzeichen noch Automarke und Farbe merken. Die Polizei sucht deshalb Unfallzeugen, die sich unter der Telefonnummer 06341-2870 melden können.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell