POL-PDLD: Unfälle auf der L 553

Kuhardt (ots) - Eine 29-jährige PKW-Fahrerin kam bei Schneeglätte am Dienstag gegen 09:00 Uhr auf der Landstraße 553 zwischen Leimersheim und Kuhardt in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und rutschte gegen die Leitplanke. Dabei entstand ein Blechschaden von ca. 2.000 Euro. Die 29-jährige Fahrzeugführerin und 1-jähriger Sohn blieben unverletzt. Zu einem weiteren Unfall in derselben Kurve kam es gegen 13:10 Uhr. Ein 26-jähriger PKW-Fahrer kam bei schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und rutschte auf die Leitplanke, bevor sich sein Fahrzeug überschlug und auf einem daneben liegenden Wirtschaftsweg auf der Seite liegenblieb. Der Fahrer blieb unverletzt; an seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf 7.500 Euro geschätzt wird.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell