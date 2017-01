POL-PDLD: Trickdiebstahl in Maikammer

Maikammer (ots) - Bereits am Samstag, den 05.01.2017 ereignete sich gegen 15:00 Uhr ein Trickdiebstahl zum Nachteil einer alleinstehenden Rentnerin. Die 77-jährige Rentnerin war alleine zu Hause, als eine unbekannte Frau an der Tür klingelte. Diese junge Frau habe den Wunsch nach einem Glas Wasser geäußert und ein Gespräch begonnen. Während die Rentnerin aus der Küche ein Glas Wasser holte, muss sich eine weitere, unbekannte Mittäterin Zugang zur Wohnung verschafft haben. Sie hat die Wohnung unbemerkt durchsucht und 3 Goldringe entwendet, die offen auf einem Schrank lagen. Beide Täterinnen entkamen nach einer kurzen Verabschiedung. Der Diebstahl wurde erst Tage später von der Geschädigten bemerkt. In vorliegender Angelegenheit wird um Zeugenhinweise gebeten. Diese sind bitte an die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323-9550 oder unter piedenkoben@polizei.rlp.de zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell