POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Münchweiler am Klingbach (ots) - Ein 22jähriger BMW-Fahrer aus dem Landkreis Südwestpfalz befuhr am Freitag, 06.01.17, um 17.30 h die L 493 aus Richtung Münchweiler kommend in Richtung Klingenmünster. Ausgangs einer Rechtskurve brach aufgrund Schneeglätte das Heck des 5BMWs aus. Der BMW-Fahrer schleuderte quer über die linke Fahrbahn. Im Gegenverkehr kam ihm ein 27jähriger VW Touareg-Fahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße mit seiner Familie entgegen. Dieser versuchte nach links auszuweichen, wobei sich die Fahrzeuge aber dennoch trafen. Der Unfallverursacher flog nach dem Anstoß in die linke Böschung und kam quer auf der Fahrbahn auf der linken Seite zum Stillstand. Durch den heftigen Aufprall entstand an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden, insgesamt ca. 30000 EUR. Die Insassen im VW Touareg ( Fahrer , Beifahrerin und 2jähriges Kind ) kamen vorsorglich in ein Krankenhaus nach Landau. Nach bisherigen Kenntnissen erlitten Fahrer und Beifahrerin Prellungen im Thoraxbereich. Das Kind sowie der Unfallverursacher blieben unverletzt. Da an beiden Fahrzeugen Betriebsstoffe ausliefen, musste die L 493 in der Zeit von 17.38 h bis 19.00 h voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell