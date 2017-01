POL-PDLD: Kontrolle am Hirschgraben

Lingenfeld (ots) - Die Polizei überwachte am Donnerstag, zwischen 18:40 Uhr und 19:10 Uhr, das Durchfahrtsverbot am Hirschgraben in Lingenfeld. 5 Fahrzeugführer wurden wegen dessen Missachtung beanstandet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell