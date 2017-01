POL-PDLD: Unfall mit leicht Verletztem

Germersheim (ots) - Ein 61jähriger PKW-Fahrer aus Germersheim wurde am Donnerstag, gegen 12:25 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Straße "An Fronte Karl" in Germersheim leicht verletzt, als ihm von einem 22-jährigen PKW-Fahrer aus Philippsburg die Vorfahrt genommen wurde und es zum Zusammenstoß kam. Der 22-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Blechschaden beträgt ca. 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell